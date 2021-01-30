تشميع مخزن أدوية غير مرخص ومصادرة محتوياته بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة، بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، «إدارة مراقبة الأغذية» نفذت في وقت سابق عددا من الحملات التفتيشية، حيث قامت بالمرور على 217 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير137 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، كما تم إعدام 434 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 320 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتأتي تلك الحملات بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

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