تشميع مخزن أدوية غير مرخص ومصادرة محتوياته بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:58 م | السبت 30 يناير 2021
ضبط مخزن ادوية
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها مديرية الصحة، بالتعاون مع إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والتفتيش الصيدلي، والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعه الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار إلى أن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، «إدارة مراقبة الأغذية» نفذت في وقت سابق عددا من الحملات التفتيشية، حيث قامت بالمرور على 217 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وتحرير137 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، كما تم إعدام 434 كيلو جرام أغذية مختلفة، و12 لتر عصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 320 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتأتي تلك الحملات بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
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