نائب رئيس السيادة السوداني يصل قطر لبحث مسار العلاقات بين البلدين

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، العاصمة القطرية «الدوحة»، في زيارة رسمية لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوفد السوداني سيبحث مع المسؤولين القطريين مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أوسع بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ويرافق دقلو في الزيارة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وفد يضم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان في استقبال الوفد السوداني، بمطار حمد الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وعدد من المسؤولين في الحكومة.

وشهدت العلاقات بين البلدين، توترا بعد رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثان في 17 أبريل 2019، ورفض المجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت منح الإذن لطائرته رغم وصولها إلى الأجواء السودانية.

وتسببت الحادثة في إعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السودانية السفير بدرالدين عبدالله من منصبه، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي في 19 إبريل 2019، أن الخارجية السودانية، أصدرت بياناً صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خاصة أن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية السودانية، لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.