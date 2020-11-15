سر السكرتيرة اللبنانية في عملية تحول أيمن نور: جمعتهما علاقة 8 سنوات

كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن تفاصيل جديدة في رحلة تحوّل الهارب أيمن نور من تقديم نفسه كمؤسس لحزب ليبرالي في مصر، إلى الانتماء لخريطة إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، وإشرافه على واحدة من القنوات التابعة للإخوان، التي تبث من تركيا، وهي قناة "الشرق" الإخوانية.

وأوضحت المصادر أن الهارب أيمن نور تعرف على السكرتيرة اللبنانية بعد انتقاله من شقته المتواضعة في المنصورة للعيش في القاهرة، ودخوله عالم السياسة إلى جانب ممارسة مهنتي الصحافة والمحاماة، قبل هروبه من مصر إلى بيروت ثم تركيا، كلمة السر في تحول "نور".

سهّلت عملية هروبه خارج مصر ثم انفصل عنها مؤخرًا

وأشارت المصادر إلى أنه بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2005، وزيادة شهرة "نور" داخل مصر، تعرف على سيدة لبنانية، وعملت معه كسكرتيرة بداية من 2008، وكانت السكرتيرة اللبنانية بعد خروجه من السجن عقب تورطه في قضية تزوير التوكيلات 2009، سبباً في انفصاله عن زوجته الإعلامية جميلة إسماعيل، وأوضحت المصادر أن السكرتيرة اللبنانية سهلت عملية خروج نور من مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان مع ثورة 30 يونيو، حيث انتقل في هذه الأثناء إلى العيش في بيروت.

وأضافت المصادر أن السكرتيرة اللبنانية التي أقامت علاقة مع نور، سهلت له عملية الانتقال والإقامة في بيروت من خلال أحد رجال الأعمال الذي يحمل الجنسية اللبنانية أيضاً، إلا أن "نور" بعد أشهر من الهرب خارج مصر قرر الانفصال عن السيدة، ورفض الزواج منها، خاصة بعد نجاحه في التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والاتفاق مع قيادات التنظيم المقيمين في تركيا على أن يكون جزءاً من خطة الهجوم على الدولة المصرية من الخارج.

واستمرت علاقة أيمن والسكرتيرة اللبنانية قرابة 8 سنوات من 2008 حتى أواخر 2015، قبل أن ينتقل لأداء الدور الجديد مع التنظيم الدولي للإخوان، حيث أشرف على إدارة قناة الشرق الإخوانية، التي بدأت عملها من تركيا تحت شعار "الحقيقة والأمل" وترأس مجلس إدارتها الإخواني باسم خفاجي.

يشار إلى أن دور "نور" في الخارج لم يقتصر على رئاسة القناة الإخوانية كجزء من المشهد الإعلامي للجماعة، لكنه سارع بالمشاركة في تأسيس كيان سياسي تدعمه الإخوان، تحت مسمى "القوى الديمقراطية"، كواجهة مدنية لتحركات الإخوان في الخارج.