ما بين الشائعة والنفي.. حقيقة إلغاء الأسئلة المقالية في الامتحانات

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والتي يأتي من أبرزها موقع «فيس بوك» هي مصدر لتناول الشائعات والأخبار غير المؤكدة ولا يعرف أحد حقيقتها أو مصدرها، وفي هذه المرة كانت الإشاعة حول الأسئلة المقالية في امتحانات مختلف الصفوف الدراسية.

«الوطن» تستعرض الحقيقة الكاملة منذ بدايتها وحتى تدخل مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل توضيح حقيقة الأمر.

صفحات ومواقع تنشر خبر إلغاء الأسئلة المقالية

على مدار الفترة الماضية وتحديدا مع بداية الإعلان أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بشكل إلكتروني، وبدأ معها بعض الجدل على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع بعض المواقع الإلكترونية التي تتداول أخبارا عن إلغاء الأسئلة المقالية لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية في كافة امتحانات العام الدراسي الحالي 2020/2021.

مجلس الوزراء يتدخل ويحسم الأمر

ومع استمرار تداول تلك النوعية من الأخبار حول إلغاء الأسئلة المقالية، خرج بالأمس المكتب الإعلامي الذي يتبع مجلس الوزراء من أجل حسم حالة الجدل والتأكيد على أن الأسئلة المقالية موجودة في امتحانات جميع الصفوف الدراسية ولم يتم إلغائها.

التعليم توضح حالة استثنائية

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد تواصل المكتب الإعلامي بمجلس الوزراء لها، أكدت بالفعل أن الأسئلة المقالية لم يتم إلغائها، عدا امتحانات طلاب الثانوية العامة، وذلك نظرا لأنهم سيؤدون الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال أجهزة التابلت وسيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني أيضا دون أي تدخل بشري.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أنها ستقضي على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية لهذا العام من خلال وضع أسئلة امتحان الطلاب قبل موعد الامتحان بمدة 5 ثواني، مع وجود أكثر من نموذج للامتحان الواحد، بالإضافة إلى اختلاف ترتيب الأسئلة داخل النموذج الواحد.