الصحة: أطباء العزل يمارسون عملهم بشكل طبيعي بعد أسبوع من تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من خلال 22 مستشفى عزل وحميات على مستوى محافظات الجمهورية، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن الحالة الصحية للأطقم الطبية بعد ما أسبوع من تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا، وقال المصدر إن حالة جميع الأطقم الطبية جيدة ولم يعانوا من أي أعراض جانبية.

الأطباء بحالة جيدة ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن معظم الفرق الطبية التي تلقت اللقاح يمارسون عملهم بشكل طبيعي ومنهم من أخذ إجازة يومين للراحة فقط، لافتا إلى أن قلة منهم اشتكت لفريق المتابعة من احمرار موضع التطعيم وهو أمر طبيعي وسوف يزول من تلقاء نفسه.

وأضاف المصدر أن عملية تطعيم الفرق الطبية مستمرة، واليوم بدأت مستشفيات العزل في بورسعيد التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتمد الوزارة في التوقيت الحالي مستشفيات العزل باللقاح باعتبار أن الأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس خاصة لأنهم يتعاملون مع حالات شديدة الخطورة.

أول طبيب يتلقى لقاح كورونا يدعو زملاءه لتناوله

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب عناية مركزة بالزمالة المصرية، وأول طبيب مصري يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح الصيني، إنه لا يعاني من أي أعراض جانبية ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أن حياته طبيعية ولا تختلف شيئًا عن ما قبل مرحلة التطعيم، مطالبا الفرق الطبية بكافة المستشفيات بالتطعيم للوقاية ضد الفيروس معلقا: «اللقاح آمن وأنا نزلت شغلي في نفس اليوم ولسة بروح، مفيش أي خوف».

وحضرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد الماضي، بدء تلقي أول جرعة من لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.