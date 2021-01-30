الصحة: إتاحة تسجيل الحصول على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه جرى البدء في تطعيم كل الأطقم الطبية سواء أطباء أو تمريض أو فنيين، وكل من يقدمون خدمات طبية، والفئة التالية ستكون مرضى الأورام والفشل الكلوي، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

إتاحة تسجيل الحصول على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

وأضاف «عبدالفتاح» خلال لقائه ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على شاشة قناة sky news عربية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن وزارة الصحة دشنت موقعا إلكترونيا لتسجيل الراغبين في اللقاح، وسيتم إتاحة التسجيل عليه بداية من الأسبوع المقبل، وكل شخص مستهدف من التطعيم سيحصل على اللقاح الفترة المقبلة، ويمكن لغير القادرين على التسجيل إلكترونيا، التوجه لأقرب منشأة طبية لتقوم بالتسجيل نيابة عنه.

المعامل المركزية لم ترصد أي تحورات للفيروس

وأشار إلى أن المعامل المركزية لوزارة الصحة لم تسجل أي حالات لسلالات كوورنا المتحورة، ولم ترصد أي تحورات في الفيروس حتى الآن، لافتا إلى أن فيروس كورونا وباء جديد على العالم، والجميع يواجهه بطرق مختلفة، ما بين الغلق الكامل أو الفتح الكامل، أو إجراء حل وسط.

أكثر من 30 ألف من الأطقم الطبية طلبوا الحصول على اللقاح

ولفت إلى أنه جرى تدشين حملة تطعيم الفرق الطبية 24 يناير، وأشرفت عليها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بنفسها بمستشفى أبو خليفة للعزل، وأعداد المسجلين في ارتفاع مستمر حتى أمس، ووصل عدد المسجلين بالموقع الإلكتروني لطلب الحصول على التطعيم يفوق 30 ألف من الفرق الطبية، وهذا رقم مبشر ولا يوجد اي عزوف كما يُقال.