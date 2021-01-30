«س» و «ج»: كل ما تريد معرفته عن الإجازات المرضية بقانون الخدمة المدنية

اهتمت مواد القانون رقم 81 لسنة 2016، المنظم لأوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والمعروف بـ«قانون الخدمة المدنية»، بوضع قواعد وضوابط حصول موظفي الجهاز الإداري على الإجازات المرضية، في ظل وضوء قواعد ومواد اللائحة التنفيذية المُفسرة والموضحة لكل جزئيات مواد قانون الخدمة المدنية، وهناك اعتبارات لهذه الإجازات، بعيدا عن انتهاء مدة الإجازات السنوية «الاعتيادية».

وأكد خبراء الجهاز الإداري للدولة، أن اهتمام القانون جاء لوضع قواعد صارمة وحاسمة، للحاصلين على إجازات مرضية، منعا لأي تلاعب وسد ثغرات كانت موجودة في القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، حيث حرصت المادة 51 من القانون ولائحته التنفيذية على تحديد وتوضيح حقوق العاملين في الحصول على إجازات مرضية بضوابط محددة.

«الوطن» يستعرض من خلال سؤال وجواب، تفاصيل حصول الموظف المريض على إجازات مرضية، خلال خدمته، ومدتها، وما الذي يترتب عليها، لاسيما إذا استنفد أيام إجازاته الاعتيادية.

* هل للموظف الحكومي إجازات مرضية مدفوعة الأجر غير الإجازات الاعتيادية؟

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة الكومسيون الطبي من «التأمين الصحي».

* كم مرة يستحق الموظف هذه الإجازة؟ وما مدتها؟

- 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

* وماذا عن ثانِ مرة يستحق فيها الإجازة المرضية؟

- يستحق إجازة 3 أشهر لثاني مرة، بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

* وما شروط حصوله على إجازة مرضية لثالث مرة؟

- في المرة الثالثة، يستحق الموظف إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من خمسين عاما، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

- هل للموظف الحكومي إجازة مرضية استثنائية غير الثلاثة أشهر الأولى؟

- إذا استمر مرض الموظف، وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي، يتم منحه إجازة 3 أشهر أخرى تالية بأجر قيمته 75% من الأجر الوظيفي له، وإذا استمر المرض، وطلب الموظف المريض مد الإجازة، وفقًا لتقرير الكومسيون، يمنح إجازة 6 أشهر مقابل 50% من الأجر الوظيفي.

* ماذا عن إجازة الموظف المريض فوق الـ50عاما؟

- إذا طلب الموظف المريض، الذي يتجاوز عمره 50 عاما، مد إجازته المرضية بعد الـ6 أشهر المرضية التي حصل عليها (3 ثم 3 أشهر)، يتقاضي 75% من الأجر الوظيفي له.

* وما تفاصيل إجازة الموظف المريض بمرض يرجى شفاؤه؟

- إذا استمر الموظف مصابا بمرض يرجى شفاؤه بعد انتهاء مدة الستة أشهر الثانية، وذلك بتحديد وتقرير من الكومسيون الطبي، يحصل على إجازة مرضية ولكن بدون أجر، أي أنه لا يحصل على مرتبات شهرية خلال هذه الإجازة المرضية.

* هل يتم إنهاء خدمة الموظف المريض إذا تم تصنيف مرضه على أنه مزمن ومستمر؟

- إذا استمر الموظف المريض مصابا بمرضه، بعد مرور عام، يحدد الكومسيون الطبي، ما إذا كان مرضا يرجى شفاؤه أم لا؟ ويقرر بناء عليه إحالته للمعاش، أم استمراره في الخدمة.