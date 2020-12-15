عمرو درويش: سنشاهد شعلة من النشاط بمجلس النواب الجديد

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التنوع الذي يشهد مجلس النواب الجديد، هو حدث لم يتكرر من قبل في المجالس النيابية السابقة، فأن نشاهد 25% على الأقل من أعضاء المجلس سيدات، وأن نشاهد قطاعا كبيرا من الشباب، يصل إلى ما يقترب من 50% من قوام مجلس النواب، أعمار ما بين 25- 45 سنة.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على شاشة "extra news"، "في تمثيل لأول مرة لأسر الشهداء، الذين يعبرون عن قطاع وشريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم، وكذلك ذوي الهمم والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين، فهناك تنوع كبير يقول أن المجلس القادم سيكون شعلة من النشاط وقادر على تلبية طموحات المجتمع المصري".

وتابع عضو مجلس النواب: "النهاردة المجموعة المتواجدة من أعضاء مجلس النواب، سواء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو الأحزاب السياسية المشتركة في تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أقاموا جلسات متعددة ونقاشات وورش عمل، حتى يتم التجهيز للبرلمان القادم فيما يخص مجلس النواب، وكذلك على مستوى مجلس الشيوخ".

واستطرد: "هناك مؤشرات كبيرة جدا تقول إن المجلس القادم، سيشهد تشريعات كثيرة ورقابة كما ينبغي وشعلة نشاط وعمل دؤوب، داخل أروقة البرلمان، وهذا ما نتمناه، والظاهر من اختيارات المجلس سواء على مستوى القائمة الوطنية، او حتى على المستوى الفردي".

وأردف: "من المهم أن يكون هناك غرفتين في المجالس النيابية، فمن المهم أن يكون هناك عقلية أخرى تفكر وتساند مجلس النواب، وأن يكون هناك حالة من التكامل لإنجاز المشروعات المطلوبة، فالمجلس السابق كان يحمل عبئ كبير جدا على المستوى التشريعي والرقابي، وحين يكون هناك مجلس معاون أخر إلى جواره كما يحدث الآن، فأعتقد أن الأمور ستكون اسهل واسرع، وسينتج عنها حجم تشريعات أكبر وحجم عمل أكبر، ولهذا مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير جدا".