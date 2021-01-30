محمد عادل إمام يعلن بدء تصوير مسلسله الرمضاني «النمر»

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «أنستجرام» انطلاق تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «النمر».

ونشر «إمام» البوستر الدعائي للعمل، عبارة عن إعلان جائزة مالية كبيرة لمن يعثر على مجرم خطير، وظهر إمام خلال الإعلان ملثم، ومضمون الإعلان كالتالي «مطلوب حيا أو ميتا، مكافأه مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر، مليون جنيه مصري، تنبيه المجرم شديد الخطورة»

وعلق إمام على البوستر، قائلا: توكلنا على الله «النمر» رمضان 2021 إن شاء الله»

وأعلن السيناريست محمد صلاح عز العرب، منذ أيام انطلاق تصوير مسلسل «النمر»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتب: «لا قوة إلا بالله.. مسلسل النمر 2021».

مسلسل «النمر» من بطولة الفنان محمد عادل إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمد رياض، وآخرين، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتم تغيير اسم المسلسل حيث كان، «الملك» ليتم تغييره لـ«النمر»، وأعلن محمد عادل إمام، فور تعاقده على هذا العمل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «أنستجرام»، قائلًا: «كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني.. (النمر رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي».

وتواجد محمد عادل إمام، في السباق الرمضاني العام الماضي، كضيف شرف في مسلسل «الاختيار»، الذي يحكي سيرة الشهيد العقيد أحمد المنسي، وجسد بطولته الفنان أمير كرارة، وعُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

ووجه أمير كرارة عقب إذاعة الحلقة، الشكر إلى محمد عادل إمام، حيث شكره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقتها: «غربل الكمين يا منسي رحم الله شهداء الوطن.. شكرًا محمد عادل إمام».