الكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة يونيو المقبل.. وزيادة طفيفة بالشرائح

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن الزيادة في شرائح الاستهلاك الجديدة رسميًا لعام «2021-2022» في شهر يونيو المقبل، موضحًا أن التطبيق في يوليو المقبل طبقًا لخطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، والتي تتضمن مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2025 بدلاً من عام 2021 بزيادة 3 سنوات أخرى.

الزيادة ستكون طفيفة

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن الزيادات التي سيتم تطبيقها خلال السنوات المقبلة ستكون طفيفة على أغلب الشرائح، وسيتم مراعاة محدودي الدخل فيها، على أن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائي بحلول عام 2025.

19.1% كانت نسبة الزيادة في الشرائح الحالية

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أعلن في شهر يونيو من العام الماضي أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لعام «2021-2020» بنسبة زيادة 19.1%، أقل من العام قبل الماضى 21%.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تحصيل فاتورة الاستهلاك بالأسعار بداية من أول أغسطس، عن استهلاك شهر يوليو من العام الماضي.

وتستعرض «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء في 2020/2021 من خلال التقرير التالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «38 قرشًا بدلا من 30 قرشًا».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات «48 قرشًا بدلا 40 قرشًا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات «65 قرشًا بدلا من 50 قرشًا».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «96 قرشًا بدلا من 82 قرشًا».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «118 قرشا بدلا من 100 قرش».

- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات «140 قرشا».

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم «118 قرشًا».

- من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا».

وأكدت الوزارة أن من يزيد استهلاكهم عن 650 كيلو وات سيخرجون من الدعم، مشيرًا إلى أنه من الممكن التحكم في فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات «65 قرشا».

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات «115 قرشا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات «140 قرشا».

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات «155 قرشا».

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات «160 قرشا».