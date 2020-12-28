فاتورة بـ19 ألف جنيه لمواطن في مطروح.. كيف تتظلم على أسعار الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن للتظلم من شكاوى فواتير الكهرباء خاصة بعد التدخل السريع من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في حل مشكلة المواطن مهدي جمعة شامخ المقيم بمنطقة الحمام بمطروح الذي اشتكى من ارتفاع قيمة استهلاكه الشهري بالفاتورة لـ19 ألف جنيه و172 جنيها عن الشهر الحالي وتبين أن المشكلة كان سببها تراكم الاستهلاك.

وسائل تقديم الشكاوى الفنية والتجارية

تتلقى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء من خلال عدد من الآليات للتعرف على أسبابها وحلها في أسرع وقت ممكن وهي..

خدمة العملاء

ويمكن من خلالها أن يتقدم المشترك بشكواه سواء الفنية أو التجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الرسائل القصيرة

ويستطيع المشترك أن يرسل شكواه على رقم الرسائل القصيرة 91121

تحميل تطبيق شكاوى الفواتير

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمشترك أن يقوم بتحميل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء بالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

كيفية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

- يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء

- تسجيل قراءة العداد

- من خلال رسائل نصية قصيرة SMS من خلالة يمكن أن يرسل المواطن رسالة للرقم 91121 تبدأ الرسالة بالرمز (*) ثم رقم السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة وترك مسافة ثم اسم الشركة ويظهر للمواطن رسالة بأنّه جرى استقبال الشكوى وجار حلها.

التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه

وفي حال حال وجود خطأ في الرسالة الواردة من المواطن تصل إليه رسالة أخرى لتصحيح تنسيق الرسالة وسيتم التواصل مع المواطن لاستكمال أي بيانات خاصة بالشكوى وبعد انتهاء شركة توزيع الكهرباء من فحص الشكوى سيتم التواصل مع المواطن لإبلاغه بنتيجة دراسة شكواه.

تقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني

وفتحت الوزارة الباب أمام المستخدمين للخدمة لتقديم شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moee.gov.eg/cmps