حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج العذراء ببراعته في التخطيط والتنظيم والترتيب، كما أنّه محب للعمل مهما كان، وهذا ما يفسر عدم اكتراثه من الأعمال الصعبة والشاقة، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المريخ يدعمك ويمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.