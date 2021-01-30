خارجية فلسطين تطالب الأمم المتحدة بحماية مواطنيها من انتهاكات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، اليوم، بتحمل مسئولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وتحدثت عن مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن تصعيد اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن آخر هذه الاعتداءات، استهداف «خان اللبن الشرقية» الأثري جنوب نابلس، وأداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للاستيلاء عليه خدمة للمصالح الاستيطانية التوسعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إنه سيتم نشر تفاصيل وكشوفات السفر، ومواعيد إجراء فحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للمسافرين، من «الهيئة العامة للمعابر»، غدا الأحد.

وفي سياق الانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سلمت قوات الاحتلال، اليوم، أسيرا محررا يُدعى فرج عمر الصانوري من مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

من جانبه، دخل الأسير الفلسطيني بلال غالب أحمد بهلول «42 عاما» من بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال، بهلول في 2003، وحكمت عليه بالسجن 25 عاما، ويقبع في سجن «النقب الصحراوي».

وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة «متواصلون» ردّا على تكثيف مخابرات الاحتلال الإسرائيلي من حملات الملاحقة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948، لتواصلهم مع أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ودول الوطن العربي، وتوجيه تهم التخابر مع جهات أجنبية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»؟

وزير فلسطيني: مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية

من جانبه، أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية على خلفية هجماتهم ضد الفلسطينيين.

وأوضح الشلالدة، لإذاعة «صوت فلسطين»، إن هجمات المستوطنين في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أنه، اعتبارا من بعد غد الاثنين، سيتم فتح الباب أمام اعتماد المراقبين المحليين والدوليين للرقابة على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتماد الصحفيين الذين سيغطون العملية الانتخابية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، أصدر في 15 يناير الجاري، قرارًا رئاسيًا، بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو المقبل، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو المقبل، وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.

العاهل الأردني: لا يمكن للمنطقة تحقيق الأمن دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لا يمكن للمنطقة العربية والعالم أن يحققوا الأمن والاستقرار والسلام، دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة، ومبادرة السلام العربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

فتح معبر «رفح البري» 4 أيام في الاتجاهين بدءا من الإثنين

قررت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر «رفح البري»، لمدة 4 أيام في الاتجاهين، بداية من بعد غد الإثنين حتى الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.