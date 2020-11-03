محمد شردي عن غلق معبر رفح: "انتهى عصر الصمت على تجاوزات حماس"

علّق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قرار مصر بإغلاق معبر رفح أمام البضائع والمركبات بسبب تجاوزات حماس، قائلا: "عصر الصمت انتهى تمامًا"، ومصر حسمت موقفها تجاه دولة حماس بعدما أصرت على دعم الإخوان المسلمين، وحرصهم الدائم على إيذاء الجانب المصري.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر كانت توافق في فترة ما على نقل البضائع من أجل دعم الأهالي في غزة وفلسطين، ولكن حماس وغيرها كانت تستغل هذا الأمر، وكونوا ثروات بالملايين، من خلال الحصول على البضائع والغاز المدعم وبيعه بأضعاف سعره.

وتابع، أن مصر لم تنسى أن جماعة حماس هي من دخلت في عام 2011، واقتحمت السجون وهربت المساجين، ولم ننسى أن المصريين ماتوا بسبب تخطيطات وتحركات جماعة حماس: "كفاية بقا انتهى عصر الصمت والسكوت ضد حماس".

وأشار، إلى أن العلاقة بين حماس والإخوان لا تخفى على أحد، ونفس الأمر بالنسبة لعلاقتهم مع إيران، متعجبًا: "هما دول سنة ولا شيعة طيب؟، انتوا ليه بتدعموا دول ودول وبتدعموا قطر وضد مصر، ماشيين بمبدأ اللي هيدفعلي أكتر أنا معاه، وبيتاجروا بالقضية الفلسطينية".

وشدد "شردي"، على أن مصر دائمًا ستظل تطالب بحقوق فلسطين، وتنادي بالقضية الفلسطينية، والاستمرار في الدفع نحو السلام وعودة إعادة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني، ولكن مصر تحاول قدر المستطاع حماية الأمن القومي المصري أيضًا.

وكانت قررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام البضائع والمركبات، بعد رصد تجاوزات من قبل حركة "حماس" الفلسطينية والمسيطرة على القطاع.

وفي الوقت ذاته، قررت السلطات المصرية استمرار ترحيل العالقين فقط حتى صباح بعد غد الخميس، بعد إعادة فتح المعبر أمس.

وكان السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح أمس في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة أربعة أيام تنتهي يوم الخميس، بشرط أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا والمعروف باختبار "PCR"، وفق ما أعلنت السفارة الفلسطينية في "القاهرة.

وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

ولفت السفير دياب اللوح، إلى أن هذه الخطوة أتت في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية، المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.