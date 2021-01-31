من بينها الدعاء والاستغفار.. 4 أسباب لتوسعة الرزق

كشفت دار الإفتاء، عن أسباب توسعة الرزق، حيث أوضحت أنّ هناك أشياء وصفها الله عز وجل، وبيّنها الرسول الكريم، لنا في توسعة الرزق، وذلك بعد الأخذ بالأسباب والسعي في الأرض، وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز تلك الأسباب والتي جاءت كالتالي:

تقوى الله والخوف منه

- تقوى الله والخوف منه؛ قال الله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا﴾ .

- صلة الرحم؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه» رواه البخاري.

- كثرة الاستغفار؛ قال الله تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا﴾.

- كثرة الدعاء، عن علي رضي الله عنه: أن مكاتبا جاءه، فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: «قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

الإفتاء: لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير

وكانت دار الإفتاء المصرية، وجهّت، أمس السبت، نصيحة ورسالة للباحثين عن الرزق، وكيفية جلب الرزق الوفير، والذي هو من عند الله سبحانه وتعالى، وذلك في منشور للإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت الدار الإفتاء في منشورها: «لو توكلتم على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تخرج جياعًا، وتعود بالرزق الوفير»، مؤكدة على ضرورة السعي في طلب الرزق.