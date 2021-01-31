«لسه زعلان عليها».. على زين: اتوجعت بعد ركلة الجزاء المهدرة

كشف علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن إهداره لركلة جزاء خلال مباراة منتخب مصر مع منتخب الدنمارك، والتي أقيمت بينهما بدور الثمانية من بطولة كاس العالم المقامة بمصر حاليا، أوجعه بشكل كبير، لأنه شعر حينها بأنه أضاع أمال شعب بأكمله.

وأوضح «زين»، خلال لقائه السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تلك المباراة مرت بالكثير من المراحل، «كنا قريبين من الخسارة بشكل كبير، لولا خطأ من أحد لاعبي المنتخب الدنماركي أعادنا لنتيجة التعادل، وبعدها اقتربنا من الفوز حتى خطأ ارتكبانه فأعاد التعادل إلى نتيجة المباراة، ولجأنا لركلات الجزاء التي أعلنت المنتخب الدنماركي فائزا ومتأهلا لدور نصف النهائي من البطولة».

زين: خسارة المباراة درس سنحاول التعلم منه

وألمح نجم المنتخب المصري لليد، أن الشعور الذي سيطر على جميع اللاعبين حينها، لم يكن جيدا، لأنهم قدموا أقصى جهدهم وفي النهاية لم يكسبوا، مشيرا إلى أن خسارة هذه المباراة درس سيحاولون التعلم منه في المباريات القادمة.

وأعلن «زين»، أنه خرج من البطولة مصابا بخلع في أصبعه، وليس هو فقط، بل جميع لاعبي المنتخب المصري حدثت لهم إصابات مختلفة، خلال البطولة، وجميعهم كانوا يصرون على اللعب رغم الإصابات، لافتا إلى أنه سيخضع في الفترة القادمة لعلاج أصبعه المخلوع.

وصرح أن منتخب الدنمارك يعتبر الأقوى في البطولة، إلى جانب كونه بطل العالم السابق، بالإضافة إلى تميز لاعبيه في الهجوم السريع، ورغم ذلك نجح المنتخب الوطني في مسايرة المباراة معهم لآخر لحظاتها، على عكس ما حدث في جميع مباريات الدنمارك مع المنتخبات الأخرى قبل مباراة المنتخب المصري، حيث كانوا يحسمون اللقاء منذ بدايته بفارق عدد كبير من الأهداف، منبها أن تلك كانت استراتيجة المنتخب المصري في إدارته لمباراته مع الدنمارك، لكن بعض سوء التوفيق أحال دون الوصول للنتيجة المرضية والفوز بالمباراة.

لم يتهاون في تنفيذه لركلة الجزاء

وعن الانتقادات التي طالته بعد إهداره لركلة الجزاء وطريقة تنفيذها، أوضح «زين»، أن هذه هي طريقة تنفيذه لركلات الجزاء بكل مبارياته وحتى خلال التمرين، مؤكدا أنه كان في كامل تركيزه بدليل أنه وضعها داخل إطار المرمي، ولكن الحارس استطاع التعامل معها.

وتابع: «حزين جدا على ضربة الجزاء، ولحد دلوقتي زعلان، وبفكر فيها على طول».