كريم هنداوي: مباراة الدنمارك كانت مليئة باللحظات الصعبة

قال كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، إن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الدنماركي، بدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لليد، كانت مليئة باللحظات الصعبة، ولا يعتبر أن فوز الدنمارك بالمباراة من خلال رميات الجزاء، مقياسًا لأفضليتهم باللقاء، وحتى لو فاز المنتخب المصري بنفس الطريقة، فهذا لا يعني تفوقه، لافتا إلى أن المنتخبين قدما كل شيء بعمر المباراة الأصلي والإضافي.

وأعرب «هندواي»، خلال لقائه السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه كان يتمنى أن يساعد منتخب بلاده ويتصدى لركلة جزاء أو أكثر، لكن هذا لم يحدث «محصلش نصيب»، ولا مانع من أن جميع لاعبي المنتخب المصري قدموا المطلوب منهم على مستوى عمر المباراة الأصلي والإضافي.

جميع اللاعبين يلومون أنفسهم على خسارة المباراة

وأشار حارس المنتخب المصري، إلى أن جميع اللاعبين يلومون أنفسهم على خسارتهم للمباراة، ولكنهم لا يلومون لاعب معين أو محدد على خطأ ما، لأنهم لا يتعاملون مع الأخطاء بشكل فردي، وإنما كمنتخب جماعي، أما اللوم الذاتي لكل لاعب لنفسه فنابع من حبهم لبلادهم، وتمنيهم أن يصلوا إلى أبعد مستوى بالبطولة.

وأوضح أنه لم يصب بالخوف أو القلق من أي من لاعبي منتخب الدنمارك، لافتا إلى أن خطورة لاعبهم هانسن، تكمن في قدرته على التصويب في أي توقيت، وقدرته على التمرير أيضا، وهنا تحدث الحيرة، لحارس المرمي ولا يعلم متي سيصوب ومتى سيختار التمرير.

حراس المنتخب الإسباني الأفضل بالبطولة

وتابع «هندواي»، أن حراس المنتخب الأسباني، كانوا الأفضل على مدار عمر بطولة العالم، رغم عدم توفيقهم خلال مباراتهم الأخيرة بنصف النهائي أمام منتخب الدنمارك.

وعن علاقته بمحمد عصام الطيار، حارس منتخب مصر لكرة اليد، الذي كان يتبادل معه حراسة عرين المنتخب المصري خلال مباريات البطولة، قال «الطيار حبيبي على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الفني، ده حارس كبير جدا، وفعلا يستاهل كل حاجة، وهو لاعب مجتهد دايما ومركز على طول، ودي أكتر حاجة بحبها فيه».