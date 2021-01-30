«ريشة» لاعب اليد السابق: المنتخب خاض المونديال دون إعداد أو وديات

وجه محمد عبد السلام ريشة، اللاعب السابق للمنتخب المصري لكرة اليد، الشكر لكل لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الإدراي، على أدائهم القوي خلال بطولة العالم لليد، التي أقيمت بمصر، موضحا أن من لا يتابع كرة اليد المصرية، لا يعلم الظروف الاستثنائية التي مرت على هذا المنتخب، قبل البطولة، حيث لم يخضع اللاعبون لفترة إعداد ولا مباريات ودية، بسبب أزمة وباء كورونا.

وأضاف «ريشة» خلال لقائه السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «وحتى لو كان هناك مباريات ودية نظمت لهذا المنتخب، فلم تكن على المستوى، الذي يستطيعون من خلاله أن ينافسوا منتخبات دورياتهم قوية بالفعل وتشارك بصفة دائمة بالمنافسات الأوربية المختلفة».

وألمح إلى أن لاعبي منتخب مصر، كانوا يعانون من عدد من الإصابات أيضا خلال عمر البطولة، بالإضافة إلى إصابة بعضهم بكورونا قبل بداية البطولة، ولهذا يجب أن يوجه شكره لكل هؤلاء اللاعبين، ويطالب الجمهور بعدم حزنه على الخروج من البطولة.

مصر تمتلك الآن جيلا محترما من اللاعبين الخبرة والشباب

وأكد أن مصر تمتلك الآن جيلا محترما من اللاعبين، يمتلك مزيج من عناصر الخبرة والشباب الواعدة، الذين سيطور الاحتراف الأوربي في مستواهم بشكل أكبر مستقبلا، لافتا إلى أن هذا المنتخب قدموا مستوى على مدار البطولة أمام أصعب المنتخبات، يجب أن نفحر به.

المنتخب المصري استفاد من القانون الجديد بكرة اليد

وأشار إلى أن المنتخب المصري استفاد من القانون الجديد الذي أدخله الاتحاد الدولي لكرة اليد على اللعبة، قبل بطولة كاس العالم، حينما قام لاعب المنتخب الدنماركي بتعطيل اللعب في الثواني الأخيرة، فاحتسب ركلة جزء للمنتخب المصري، ساعدته على التعادل في عمر المباراة الأصلي.

وشدد «ريشة»، أن المدرسة الإسبانية التي اعتمد عليها الاتحاد المصري لكرة اليد، لتدريب المنتخب الوطني، نجحت بشكل كبير، وظهرت نتائجها خلال بطولة أفريقيا الماضية، وخلال مباريات بطولة العالم.