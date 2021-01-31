لو الشبكة بتقطع.. خطوات استخدام مكالمات الواي فاي على هواتف الأندرويد

انقطاع الشبكة وتذبذبها مشكلة يعاني منها الكثيرون، لكن يمكن التغلب على تلك الحالة، إذا كنت تملك هاتف أندرويد فيمكنك استخدام خاصية المكالمات عبر واي فاي، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

وتستعرض جريدة «الوطن»، استمرارا للخدمات الأخبارية في مجال التكنولوجيا، خطوات استخدام خاصية المكالمات عبر واي فاي من هواتف الأندرويد، وفقًا للموقع الأمريكي «بيزنس اينسايدر».

خطوات استخدام خاصية مكالمات الواي فاي على هواتف الأندرويد

إذا كان لديك هاتف أندرويد وتعاني من تقطع الشبكة، فيمكنك تفعيل مكالمات الواي فاي من خلال الخطوات الآتية..

- الخطوة الأولى لتفعيل الخاصية، هي بالتوجه إلي إعدادات الهاتف من جهاز هاتف المحمول.

- يتم بعدها اختيار إما الشبكات والانترنت أو اتصالات، الأمر الذي يختلف من هاتف إلي آخر حسب العلامة التجارية للهاتف.

- بعد أن يتم الضغط على شبكة الهاتف، سيكون عليك الاختيار والضغط على الاتصال باستخدام الواي فاي، وهو أحد الخيارات، دون الحاجة إلى الانتقال أولا إلى شبكة الهاتف.

- يجب عليك في تلك الحالة الضغط على متقدم.

- في النهاية سيكون عليك الضغط على مكالمات الواي فاي حتى يتم الانتقال بشكل مباشر.

ينصح بالقيام بتحديث عنوان الطوارئ الخاص بك، مما سيتيح لخدمات الطوارئ معرفة موقع منزلك، إذا أجريت مكالمة طوارئ، أو إذا كانت الخدمة الخلوية غير متاحة، فسيتجاوز الهاتف إشارة واي فاي لتقديم خدمة أفضل.

أما إذا كنت ترغب في حماية الهاتف الأندرويد من الاختراق أو استخدام تطبيقات تستخدم للتجسس على الهاتف، فيمكن ذلك من خلال الخطوات التالية..

نصائح للحفاظ على هاتفك من الاختراق

ونصح خبراء التكنولوجيا إذا كنت من مستخدمي هواتف الأندرويد وتخشى من البرامج الخبيثة فيجب اتباع النصائح الآتية.

تحديث نظام التشغيل باستمرار.

تجنب تحميل التطبيقات المجانية من مطورين غير معروفين.

تثبيت برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة.