تحطم حافلة بكوبا.. وانقطاع الكهرباء عن نحو 100 ألف في تشيلي

قتل 10 أشخاص وأصيب 24 آخرين، حالات بعضهم حرجة، جراء انحراف حافلة تقل 45 معلما عن طريق سريع، حيث هوت إلى واد سحيق، على بعد 30 ميلا شرقي العاصمة الكوبية «هافانا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن المعلمين كانوا عائدين من «هافانا» إلى شرقي البلاد، فيما عرض التلفزيون الرسمي في كوبا، لقطات لمكان الحادث وحطام الحافل.

وكانت الحكومة الكوبية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في المنطقة الشرقية الجبلية مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وقال الجيش الكوبي في بيان، إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من إقليم «هولجن» شرقي البلاد في رحلة قصيرة إلى إقليم جوانتنامو، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية «بنا».

وفي الإكوادور، أعلنت رئاسة البلاد، أن الطائرة التي كان على متنها الرئيس لينين مورينو هبطت اضطراريا في العاصمة الامريكية «واشنطن» بعيد إقلاعها من هناك بسبب عطل فني.

وقالت الرئاسية الإكوادورية، في بيان، إن مورينو وجميع الركاب في حالة صحية جيدة وسيعودون إلى الإكوادور في الساعات القليلة المقبلة.

وكان رئيس الإكوادور، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وفي تشيلي، أعلنت السلطات، انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل منذ أمس الجمعة بمنطقة «سنتياجو» جراء أمطار غير مسبوقة في فصل الصيف على العاصمة التشيلية.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة، إلى قطع التيار الكهربائي عن 112833 منزلا وغمرت المياه العديد من الأحياء في «سنتياجو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتسبب سقوط الأشجار في تعطيل المرور، فيما تم إغلاق العديد من الطرق في «جبال الأنديز» بسبب الانزلاقات الأرضية.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء تشيلي حتى غدا الأحد.

وفي إيران، أعلنت السلطات، أن صوت الانفجار في «حي نارمك» شرقي العاصمة الإيرانية «طهران» ناجم عن انفجار أسطوانة للغاز في في مبنى مكون من4 طوابق، أدى إلى إصابة شخص واحد فقط.