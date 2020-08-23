مصرع وإصابة 16 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة جنوب غربي بولندا

لقى 9 أشخاص مصرعهم اليوم الأحد وأصيب 7 آخرون جراء اصطدام حافلة بشاحنة ركاب بمنطقة "سيليزيا" جنوب غربي بولندا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الحادث وقع بجنوب غرب البلاد بين حافلة تقل 49 راكبا وشاحنة ركاب صغيرة على متنها 9 أشخاص لقوا مصرعهم جميعا، فيما أصيب 7 من ركاب الحافلة.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها، وانقلبت واصطدمت بمقدمة الحافلة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.