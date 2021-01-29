عمرو أديب: الأهلي محتاج مساندة أكتر من لقاء أبو تريكة باللاعبين

أشاد الإعلامي عمرو أديب، باستقبال جمهور النادي الأهلي لبعثة الفريق بدولة قطر، إذ من المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية، وسيبدأ مشواره في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة، مشيرًا إلى أن وصول الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة بطولة في حد ذاتها، إذ أنه أضفى على البطولة وقارًا، وبخاصة مع الصور الرائعة التي التقطها اللاعبون قبل السفر من القاهرة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «أتمنى أن يفوز النادي الأهلي، وهذه البطولة ستشهد تطبيق نظام الفقاعة الذي طبقناه في بطولة العالم لكرة اليد منعا للإصابة بفيروس كورونا».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: «النهاردة في هاشتاج باسم أبو تريكة، معرفش إزاي هيقابل اللاعبين بالفقاعة، وجمهور الأهلي عنده هوس شديد بأبو تريكة وإن فكرة لقاء لاعبي الأهلي بأبو تريكة معدية فكرة إن الأهلي في بطولة العالم.. إنتو أحرار وجايز ده يبقى أعظم شيء، لكن رأيي شخصيًا إن الأهلي محتاج مساندة أكتر من لقاء أبو تريكة بلاعبي الأهلي».

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بالدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في مستهل مشواره بالبطولة، وسيكون بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في انتظار الفائز منهما.

ويشارك النادي الأهلي في هذه البطولة لأول مرة منذ 8 أعوام، بعدما شارك للمرة الأخيرة في البطولة التي استضافتها المغرب، في عام 2013 واستطاع بايرن ميونخ الفوز باللقب على حسب الرجاء البيضاوي المغربي.