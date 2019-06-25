قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إحباط وزارة الداخلية المصرية مخطط عدائي لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمى "خطة الأمل"، يرجع إلى مجهودات قامت بها منذ 3 أشهر، حيث توافرت المعلومات لجهاز الأمن الوطني عن هذه المجموعة.

وأضاف المقرحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه على علاقة ببعض الضباط الذين شاركوا في هذه العملية، موضحا أنهم عملوا بجد خلال شهر رمضان الكريم، من أجل مراقبة الأماكن المطلوبة.

كما تطرق المقرحي، إلى قضية محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي الأسبق: "الواد الإخواني الصايع ده، بيقولوا اتعمله هيصة في الاستاد ومحصلش، لكن الجماعة هي اللي صنعت رونقه".