كورونا الجديدة تعيد وقف الطيران والإغلاق.. إيطاليا تمدد حتى 15 فبراير

دفع تفشى فيروس كورونا والسلالة الجديدة من الفيروس، عددا من الدول لإعادة إجراءات الإغلاق ووقف حركة الطيران لمواجهة تفشى الفيروس ومنع انتشار السلالة الجديدة للفيروس.

وأعلنت السلطات الإيطالية تمديد تعليق حركة الطيران مع البرازيل بسبب تفشى سلالة جديدة لكورونا فى البرازيل.

وكانت إيطاليا أعلنت تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل منتصف يناير الماضى وحتى نهاية الشهر ذاته بسبب السلالة الجديدة لكورونا والتى ظهرت فى البرازيل.

وأوضح وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا، أن بلاده مددت السبت، تعليق الرحلات الجوية مع البرازيل 15 يوما إضافية، قائلا في تدوينة على موقع «فيسبوك»، «وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا».

وأعلنت فرنسا إغلاق حدودها أمام جميع الدول باستثناء دول الاتحاد الأوروبى، وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أن بلاده ستغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية، بدءا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه سيتم منع دخول القادمين لفرنسا من خارج هذه الدول باستثناء الرحلات الضرورية فقط.

وأضاف أنه سيتم إخضاع جميع الزوار من دول الاتحاد الأوروبي لاختبار للتأكد من سلبية الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمواجهة تفشى الفيروس قائلا «هناك خطر من زيادة تفشى الفيروس».

وأشار إلى أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا، وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق كل المراكز التجارية باستثناء متاجر السلع الأساسية.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أمس، تسجيل 242 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 75 ألفا و862 حالة.

وأوضحت الهيئة أن 27 ألفا و242 شخصا يتلقون العلاج من «كوفيد-19» في مستشفيات فرنسا حاليا، بينهم 3 آلاف و103 أشخاص في وحدات الرعاية المركزة، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا عن الأعداد المسجلة بالأمس (27 ألفا و270 حالة في المستشفيات، بينهم 3 آلاف و120 في وحدات الرعاية المركزة)، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «لو فيجارو» الفرنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الأعداد تمثل ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه قبل 3 أسابيع، ففي 9 يناير، كان نحو 24 ألف شخص يتلقون العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات، بينهم ألفان و600 شخص في الرعاية المركزة.