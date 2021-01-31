محمد الطيار: فخورون بتقدير الشعب المصري و«أنا وهنداوي حراس جامدين»

أعرب محمد عصام الطيار، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن جميع لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، فخورون بما قدموه خلال بطولة العالم لليد، وفخورون أكثر بالحالة التي يشعرون بها من تقدير الشعب المصري لما قدموه.

الطيار: لم يكن لدينا شك 1% في خسارتنا لمباراة الدنمارك

وأكد «الطيار» خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، أن جميع اللاعبين لم يكن لديهم شك ولو لـ 1% في قدرتهم على الفوز على منتخب الدنمارك، وليس اللاعبون فقط فكل المحيطين بهم كانوا يملكون نفس الثقة في قدرة هذا المنتخب على الفوز بأي مباراة، لكن في النهاية تلك هي الرياضة مكسب وخسارة.

كان يتمنى أن يتصدى لركلة الجزاء الأخيرة

وأشار إلى أن أصعب كرة مرت عليه خلال المباراة، كانت ركلة الجزاء الأخيرة، لأنها كان يتمنى أن يتصدى لها للمحافظة على استمرار التعادل وفرصة مصر في الفوز باللقاء.

الطيار: أنا وكريم هنداوي «أجوان جامدة»

وشدد أنه هو وحارس المنتخب كريم هنداوي، لم يخافا من مواجهة لاعبي المنتخب الدنماركي، بمن فيهم «هانسن» أفضل لاعب في العالم، مصرحا «هو أه أفضل لاعب في العالم، بس أحنا برضه أجوان جامدة».

وكانت قد حصدت مصر المركز السابع ببطولة العالم لليد، التي نظمتها مصر، ويسدل عنها الستار اليوم بنهائي البطولة الذي سيجمع منتخبي السويد والدنمارك.

وقدمت مصر مباراة مارثونية امتدت لستة أشواط، أمام منتخب الدنمارك بالدور الثمانية، انتهت بركلات الجزاء الترجيحية، لصالح المنتخب الدنماركي، بعد أن سيطر التعادل على عمر المباراة، ليعلن انتهاء مشوار مصر بالبطولة وحصولها على المركز السابع، وتكمل الدنمارك طريقها إلى نصف نهائي لمواجهة المنتخب الأسباني، التي نجحت في إقصائه أيضا لتشارك في النهائي أمام منتخب السويد اليوم.