أستاذ أمراض باطنة: «العديد من الأسئلة حول كورونا ليس لها إجابة»

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، إنه أخذ أول جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة، حيث كانت البداية مخصصة للفرق الطبية التي تعالج مرضى كورونا، مشيرا أنه في يناير الحالي أخذ الجرعة الثانية، ومرت ثلاثة أسابيع ولا يوجد حتى الآن تأثيرات جانبية، سوى ألم واحمرار مكان أخذ الحقنة، موضحا أن التأثيرات تختلف من شخص لآخر.

وأضاف «خضر»، خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أن المصل يعتبر آمنا «محدش يقول ما الناس اللي اتصابت خفت خلاص»، لافتا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لإيجاد حل سريع حول الأعراض التي تظل موجودة بعد التعافي، وهناك العديد من الأسئلة لا توجد لها إجابات حتى الآن.

وأشار إلى أن مقومات التجلط يتم استخدامها فقط للمريض التي حالته تستوجب وجوده في المستشفى، ولا توجد أي تقارير تشير بضرورة استخدامه لوجود فوائد به، ولا يوجد موانع في تناول الإسبرين حال عدم وجود موانع في ذلك.

وكان الإعلامي عمرو خليل استعرض تجربته مع فيروس كورونا، قائلا: «الحمد لله ربنا منّ عليا بالشفاء بعد شهر من كورونا، الحمد لله كانت الأعراض خفيفة مكنتش قاسية، وربنا يشفي كل مريض ويتألم من الفيروس، اللي العالم مش لاقيله كتالوج، ومفيش 2 أو 3 حالتهم شبه بعض، وربما فيه بعض الحالات ممكن الأطباء مش لاقيين لبعض الأعراض علاج، شوفنا دة ومريت بدة، في بعض الأعراض اللي كانت عندي أو عند حد من الأسرة أو قريب أو زميل».

وأضاف «خليل»، خلال البرنامج: «الحمد لله أنا وبعض أفراد أسرتي اللي أصيبت بكورونا تعافينا، وخرجت من الأزمة دي بشوية دروس ومواقف وتجارب، لكن فضل ربنا كان واسع، وربنا يشفي كل مريض يتألم دلوقتي ونفسه ضيق وبينهج أو الأكسجين عنده قليل، يكفي أن الواحد حاطت في إيده مشبك الأكسجين عشان أشوفه عندي اد ايه».

وتابع: «يارب يرحم كل متوفي بهذا الفيروس ونحتسبهم من الشهداء ويصبر الجميع، والتجربة دي لازم يكون فيها ثقة في الله أولا، وأي واحد دلوقتي من أصدقائنا المشاهدين اللي ربنا اختبره بكورونا، عاوزين نقوله ثق بالله وخلي عندك حسن ظن بالله، المسألة محتاجة إيمان وشوية ثقة وإن شاء الله هتعدي».