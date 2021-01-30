قبل مصر.. 9 دول استخدمت لقاح أسترازينيكا البريطاني ضد كورونا

منذ بداية جائحة كورونا تخوض مصر العديد من التحديات حتى تجتاز تلك الأزمة، ومن ضمن تلك التحديات التي تواجه الدول، ومن بينها مصر، محاولة الحصول على لقاحات كورونا، حيث تسعى كل دولة لتوفير احتياجاتها من اللقاحات المعتمدة والمتنوعة لضمان توفيره لشعبها، لذلك أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا – أكسفورد، غدا الأحد.

وترصد «الوطن»الدول التي أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح البريطاني:

مع نهاية العام الماضي أعطت المملكة المتحدة الإشارة بشأن استخدام اللقاح، وفي مطلع العام الجاري، أعلنت السلطات البريطانية بدء استخدامها لقاح «أسترازينيكا»، وأوصت بريطانيا على 100 مليون جرعة من اللقاح، يجري طرحها حتى الآن، وحصل نحو 8 ملايين شخص على لقاحات معتمدة بالمملكة المتحدة من بينها أسترازينيكا وفايزر، لتصبح أولى دول العالم التي تستخدمه.

وفور اعتماد بريطانيا لقاح «أسترازينيكا»، أعلنت الأرجنتين اعتمادها اللقاح، في يوم 30 ديسمبر 2020، لتصبح ثاني دول العالم التي تعتمد اللقاح البريطاني.

وبعد الأرجنتين، أصدرت السلفادور موافقة الطوارئ لاستخدام وتصنيع وتوزيع اللقاح، لتصبح الدولة الثالثة في العالم، والثانية في أمريكا الجنوبية التي أبدت موافقتها على اللقاح، ولم تتوفر معلومات بشأن حصول البلدين على اللقاح حتى الآن.

أما الهند التي تصنف من أكبر الدول تصنيعا للقاحات، أعطت موافقتها بشأن استخدام وتصنيع لقاح «أسترازينيكا»، في اليوم الثالث من الشهر الجاري، وتكلف معهد مصل الهند بإنتاج ما بين 60 إلى 70 مليون جرعة من اللقاح شهريا، وأعلنت الحكومة الهندية تلقيح 300 مليون شخص لهم الأولوية في الحصول على اللقاح بحلول نهاية يوليو المقبل.

وفي منتصف الشهر الجاري، تلقت المكسيك أول شحنة من لقاح «أسترازينيكا»، وقالت السلطات المكسيكية إنها تواصل مراجعة اللقاح، موضحة أن الموافقة باتت وشيكة لإعطائه للمواطنين في مارس.

وأعلنت المغرب استلامها 2 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، قادمة من معهد مصل الهند، وبدأت كأول دولة عربية تستخدم اللقاح بالفعل منذ يومين، مع تدشين حملة تلقيح شاملة بقيادة ملك المغرب محمد السادس، الذي تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الخميس الماضي، بمدينة «فاس» المغربية.

واستلمت مملكة البحرين، الخميس الماضي، أول شحنة من اللقاح قادمة من الهند أيضا، بعد أن أعلنت موافقتها الطارئة باستخدامه من قبل، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ لقاح أسترازينيكا، بالتسجيل في الموقع التابع لوزارة الصحة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وكالة رويترز أن المعهد الهندي سيزود السعودية بـ3 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، خلال الأسابيع القادمة، وتقدر قيمة الجرعة الواحدة بسعر 5.25 دولار.

وفي ظل الكثير من الجدل حول مدى فعالية اللقاح بين دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت المجر منحها الضوء الأخضر للقاح، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي يتبع وتيرة بطيئة في ظل الحالة الطارئة التي يعيشها العالم، لتعتمد هيئة الدواء الأوروبي اللقاح منذ أيام قليلة.