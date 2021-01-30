«الصحة»: موقع تسجيل لقاح كورونا استقبل 10 آلاف طلب خلال ساعة

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت بثا تجريبا لموقع تسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، لمدة 3 ساعات، حتى يتسطيعوا قياس ردود أفعال الناس على الموقع، وخلال أول ساعة بث، تم تسجيل دخول 10 آلاف مواطن على الموقع، كاشفا عن الطرق التي حددتها الوزارة لاستقبال طلبات راغبي الحصول على اللقاحات بخلاف الموقع الإلكتروني، المزمع إطلاقه رسميا.

وأوضح «صلاح»، خلال لقائه السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة «extra news»، أن حجز جرعاتي لقاح كورونا، لا يتوقف على الموقع الإلكتروني فقط، بل تُعد الوزارة منظومة متكاملة لحجز وتسجيل وتلقي اللقاح، وكذلك المتابعة الطبية لأي أعراض جانبية تظهر، ومتاح تسجيلها على تلك المنظومة.

3 طرق لتسجيل بيانات المواطنين

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أن المواطنين أمامهم 3 طرق، ليبدأوا في عمليات تسجيل بياناتهم، الطريقة الأولى من خلال دخولهم على موقع تسجيل الراغبات بعد إطلاقه بشكل رسمي، وتسجيل بعض البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم القومي ووسيلة التواصل، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى الطبية، الخاصة بوضعه الصحي، هل يعاني من أمراض مزمنة أم لا، أو أي حساسية أم لا، وبعض المعلومات الطبية الأخرى.

وكشف أن تلك البيانات، ستساعد في تحديد، هل المواطن سيحتاج إلى جرعة لقاح كورونا كأولوية، أم أن هناك مواطنون آخرون يستحقون أن يحصلوا على التطعيم أولا، لافتا إلى أن العالم أجمع يعتبر فئة الفرق الطبيبة صاحبة الأولوية في الحصول على اللقاحات، بسبب تعاملهم المباشر مع مصابي كورونا، وهو ما تم الاعتداد به في مصر أيضا، وبالفعل بدأت عمليات تطعيم الأطقم الطبيبة.

الخط الساخن

وأردف «أيسم»، أن الطريقة الثانية للتسجيل، من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، وهذه الطريقة موضوعة لمن لا يتسطيعون التعامل مع التكنولجيا وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، حيث يتصل بالخط الساخن، وهو من يتولى مهمة التسجيل على الموقع.

وواصل «صلاح»، إذا كان بعض المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى الخط الساخن والتواصل معه، ولا التسجيل على الموقع، فالوزارة وضعت لهم طريقة ثالثة، يستطيعون الاعتماد عليها، وتدعوهم من خلالها إلى زيارة المستشفيات التي سيعلن عنها قريبا، لأنها خصصت بها أماكن لاستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم على الموقع.