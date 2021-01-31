هل تكون حنان ترك آخرهم؟.. فنانون فكروا في العودة للفن بعد الاعتزال

للنجومية بريق آخاذ، وللفن شهرة واسعة يصعب على كل من اقترب منها أن يبتعد مرة أخرى، لذا كثيرا ما أعلن بعض الفنانين اعتزالهم للمهنة، لأسباب شخصية أو دينية أو لنزاعات مع زملاء المجال، ولكن تمر السنون والقناعات تتبدل، ليعود الفنان مرة أخرى لما بدأه ويفكر في الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى والتراجع عن قرار الاعتزال، وآخر هؤلاء كانت الفنانة حنان ترك.

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أنّ الفنانة حنان ترك، قد تلقت عروضًا فنية كثيرة، خلال الشهور القليلة الماضية، بشأن العودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الاعتزال.

وأوضحت المصادر، أنّ حنان ترك، لا زالت تدرس الأمر، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العودة للفن من عدمه، لاسيما وأنها ليست متمسكة بقرار الاعتزال، أو تغلق الأبواب في وجه المخرجين والمؤلفين.

وتعيد حنان ترك إلى أذهان الجمهور مجموعة من الفنانين الذين قرروا الاعتزال لأسباب مختلفة، ولكن «نداهة الفن» جعلتهم يعيدون التفكير مرة أخرى، ليفضلوا العودة بعد الابتعاد عن الأضواء وعالم الشهرة.

سهير البابلي

إحدى هؤلاء كانت الفنانة سهير البابلي، التي قررت عام 1997 اعتزال الفن وارتداء الحجاب، قبل أن تعود بمسلسل «قلب حبيبة» إلى الأضواء مرة أخرى عام 2006.

الفنانة موناليزا

في عام 2002، أعلنت الفنانة موناليزا التي اشتهرت بدورها مع النجم محمد هنيدي في فيلم «همام في أمستردام» عام 1999، اعتزالها الفن، وغيرت ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وارتدت الحجاب، ولكن في عام 2014 ظهرت في أحد البرامج التليفزيونية دون حجاب، معلنة رغبتها في تمثيل أدوار الأكشن.

صابرين

كما أعلنت الفنانة صابرين اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، بعد نجاحها في آداء شخصية أم كلثوم عام 1999، لتقديم البرامج الدينية، ثم تخلت عن قرارها بعد 7 سنوات، لتعلن عام 2006 مشاركتها في مسلسل «كشكول لكل مواطن».

محسن محيي الدين

فاجأ الممثل محسن محيي الدين، جمهوره عام 1990 باعتزال الفن، إلا أنه تراجع عن قراره مرة أخرى بمشاركته في فيلم «الخطاب الأخير» عام 2013.

سهير رمزي

واتخذت الفنانة سهير رمزي قرارًا بالاعتزال عام 1993 وارتداء الحجاب، قبل أن تعود للفن مرة أخرى ملتزمة بحجابها، في عام 2006، بمشاركتها في مسلسل «حبيب الروح» الذي حقق نجاحا كبيرا حينها.

إيمان العاصي

وأعلنت الفنانة إيمان العاصي في 2011، اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، عقب تحقيقها لنجاح كبير في مسلسل «حضرة المتهم أبي»، بعد زواجها من رجل الأعمال نبيل سمير زانوسي، ولكنها عادت للفن بعد انفصالهما.

حلا شيحا

اعتزلت الفنانة حلا شيحة التمثيل بشكل نهائى عام 2007 بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم «كامل الأوصاف»، والذى شاركت فيه بالحجاب، قبل أن تفاجىء الجمهور بعودتها للفن بعد انقطاع دام 12 عامًا، من خلال مسلسل «زلزال».

وقالت مصادر، إنّ حنان ترك، لم تتسلم أي سيناريوهات بشكلٍ مباشر حتى الآن، لكنها تُعطي وعودًا لأصحاب العروض بالتمهل، وستدرس أحدها حال استقرارها على العودة بشكلٍ نهائي، إذ تجمعها اتصالات مع صُنّاع الفن حتى الآن.