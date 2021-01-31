ماجد الكدواني يكشف سر كلمة «ماذا بعد؟»: مبدأ ماشي عليه

كشف الفنان ماجد الكدواني سر حكاية جملة «وماذا بعد» والتي أصبحت مبدأ يسير عليه، قائلا: «دي جملة اتقالتلي من دكتور عظيم في معهد الفنون المسرحية، كان اسمه الدكتور عبدالرحمن عرنوس، وبعد ما خلصت من فنون جميلة وطلبوني في معهد الفنون المسرحية، وأنا في امتحانات القبول قالي تعالى عاوز أقولك على حاجة فقالي (وماذا بعد) وبعدين مشي، قولتله طب يعني إيه؟ فقالي خلي الكلمة دي حلقة في ودنك».

الكلمة دي خلتها حلقة في ودني

وأضاف «الكدواني»، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «جريت وراه قولتله لازم تشرحلي، قالي وماذا بعد؟، فقولتله مش هسيبك إلا لما تشرحلي، فقالي هقولك على حاجة، أوعى تعمل عمل تعيش عليه، كل ما تخلص عمل قول وماذا بعد؟، واللي اتعمل يتنسي وفكر في اللي بعده، ودايما الكلمة دي بقت حلقة في ودني، مبدأ حياة».

«الكدواني»: والد بيومي فؤاد أبونا كلنا

ووجه «الكدواني» عزاءً للفنان بيومي فؤاد، والذي حضر معه البرنامج في وفاة والده «عمو فؤاد»، متابعا: «ربنا يعزيك ويديك سلام.. عم فؤاد مش أبو بيومي بس، كان أبونا كلنا بجد، وعشرة عمر، ومتأكدين أنه في مكان جميل جدا».

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج «سهرانين» للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «نسل الأغراب» مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.