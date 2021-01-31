رئيس التحرير

محمود مسلم

توزيع 50 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 في الولايات المتحدة

أعطت منها نحو 30 مليون جرعة لمواطنين

كتب:

محمد عزالدين
06:57 ص | الأحد 31 يناير 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت زهاء 50 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بالولايات المتحدة وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة.

 وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه يجب إعطاء جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن من الجدول الزمني الموصى به، إما ثلاثة أسابيع في حال تلقي لقاح فايزر-بيونتك أو أربعة أسابيع في حال تلقي لقاح مودرنا.

ولكن إذا كان من المستحيل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، أشارت المراكز إلى أنه يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مضي ستة أسابيع، أو 42 يومًا، من تناول الجرعة الأولى.

اقرأ المزيد:

علماء يصدمون العالم: الوباء القادم أسوأ وأكثر شراسة من كورونا

مع اقتراب انتهاء الموجة الثانية.. سيناريوهات مواجهة كورونا في المستقبل

أستاذ أمراض باطنة: «العديد من الأسئلة حول كورونا ليس لها إجابة»

عمرو خليل في أول ظهور له بعد إصابته بـ كورونا: مشاعر إنسانية صعبة

عاجل.. الصحة: 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

تجدد مظاهرات ضد «نتنياهو» للأسبوع الـ32 على خلفية كورونا والفساد

قبل مصر.. 9 دول استخدمت لقاح أسترازينيكا البريطاني ضد كورونا