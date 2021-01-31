توزيع 50 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 في الولايات المتحدة
أعطت منها نحو 30 مليون جرعة لمواطنين
كتب:
محمد عزالدين
06:57 ص | الأحد 31 يناير 2021
لقاح كورونا
قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت زهاء 50 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بالولايات المتحدة وأعطت منها نحو 30 مليون جرعة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه يجب إعطاء جرعة ثانية في أقرب وقت ممكن من الجدول الزمني الموصى به، إما ثلاثة أسابيع في حال تلقي لقاح فايزر-بيونتك أو أربعة أسابيع في حال تلقي لقاح مودرنا.
ولكن إذا كان من المستحيل الحصول على الجرعة الثانية في الوقت المحدد، أشارت المراكز إلى أنه يمكن تناول الجرعة الثانية بعد مضي ستة أسابيع، أو 42 يومًا، من تناول الجرعة الأولى.