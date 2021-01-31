كيم كاردشيان تستعيد ذكرياتها بصورة لها من ربع قرن

استرجعت كيم كاردشيان ذكرياتها مع مرحلة المراهقة بصورة مر عليها ربع قرن من الآن، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام ظهرت فيها بصورة وستايل مغاير تماماً لما هى عليه الآن، حينما كانت في الصغر.

وكتبت كيم كاردشيان أن الصورة تعود إلى عام 1996 بالتحديد، حيث كانت وقتها تبلغ 16 عاما إذ أنها من مواليد شهر أكتوبر لعام 1980.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، كشفت عن تفاصيل أغنية زوجها مطرب الراب كاني ويست «Lost In The World»، وقيامه بالاستعانة بالكلمات التي أرسلها لها في أول خطاب منه منذ 10 أعوام.

ونشرت كيم كاردشيان، عبر حسابها على موقع «انستجرام»، صورة الخطاب الذي أرسله لها زوجها كاني ويست، وتأكيدها أنها مازالت محتفظة به حتى هذه اللحظة.

وكتبت كيم كاردشيان، قائلة: «ذكرى 10 سنوات سعيدة لألبوم كاني My Beautiful Dark Twisted Fantasy».

وتابعت: «أما بالنسبة لمن لا يعرفون قصة Lost In The World، لم يتمكن كاني من اختيار بعض كلمات الأغاني، لكن بعد ذلك وجد أن مايريده من كلمات موجودة داخل قصيدة كتبها لي وهي بطاقة أعطاها لي في عيد ميلادي الثلاثين».

واختتمت كلامها «أخذ القصيدة التي كتبها لي وجعل منه أغنية، أنا أقوم بالاحتفاظ بكل شئ».

وفي بداية شهر نوفمبر الجاري، أدلى المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ومغني الراب كاني ويست بصوته وانتخب «نفسه»، ثم أعلن انسحابه من الانتخابات