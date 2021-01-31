تامر فرج يعلن الانتهاء من الجزء الثالث لمسلسل «الأنسة فرح»: جاهز للعرض

أعلن الفنان تامر فرج، أحد أبطال مسلسل «الأنسة فرح» عبر حسابه على «انستجرام»، الانتهاء من تصوير الجزء الثالث من المسلسل، ليكون جاهزا للعرض وكتب قائلا «أهو جه ياولاد هيصوا ياولاد الجزء الثالث خلصان وجاهز اعتقد هيتذاع بعد الجزء الثاني على طول».

ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني من مسلسل «الأنسة فرح» 7 فبراير المقبل على قناة «mbc4»

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعي «فرح» يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ وتكتشف أن هذا التلقيح حدث من صاحب الفندق الذي تعمل به، بالرغم من ارتباطها بشخص آخر تربطهما قصة حب قوية، وتتصاعد الأحداث مع حبيبها ومالك الفندق خلال الحلقات.

الموسم الجديد من «الآنسة فرح» يتناول حكاية فرح بمشاكلها وأفراحها وأحزانها التي تمر بها خلال الأحداث، فتبدأ الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، وتدور الأحداث حول رحلة البحث عن المولود مع العديد من المواقف الكوميدية التي تصدف الأبطال خلال البحث.,

مسلسل «الآنسة فرح»، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير «Jane The Virgin».

وأعلنت المنتجة سالي والي خلال بيان صحفي سعادتها بسبب ردود الأفعال التي حققها الموسم الأول من المسلسل، مرجعة هذا النجاح إلى اختلاف القصة عن باقي قصص المسلسلات الموجودة حاليا بالإضافة لتفاهم الممثلين وحبهم للعمل الذي يظهر بشكل جيد على الشاشة.

وقد حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا وطالب الجمهور وقتها من صناع العمل البدء في جزء آخر لتكمله القصة، ونال المسلسل وقت عرضه أعلى نسب من المشاهدات وتصدر التريند.

جدير بالذكر أن الجزءين الثاني والثالث من المسلسل تم تصويرهما في ظل جائحة كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير.

والمسلسل من بطولة أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.