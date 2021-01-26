رانيا يوسف تنشر صورتها في الطفولة: «يلا وروني انتوا كمان»

استعادت الفنانة رانيا يوسف، ذكريات من طفولتها من خلال نشر صورة لها وهى طفلة صغيرة ترتدي ملابس شتوية ثقيلة، وأخرى بصحبة والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

رانيا تطلب من متابعيها نشر صورهم وهم صغارًا «يلا وروني»

وكتبت رانيا يوسف تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع «انستجرام» قائلة: «ذكريات أيام الطفولة، يلا وروني انتوا كمان صوركم وإنتوا صغيرين على هاشتاج صورتك وإنت صغير».

وتشارك الفنانة رانيا يوسف حاليًا في الجزء الثاني بمسلسل «اللعبة» والذي يتم تصويره حاليًا بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، أحمد فتحي، أوتاكا، عارفة عبدالرسول، إخراج معتز التوني، وأشرف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر.

تشارك في مسلسل «عش الدبابير»

تدور أحداث مسلسل «اللعبة 2»، حول «مازو ووسيم» زميلان وصديقان منذ الصغر، ويتنافسان ضد بعضهما البعض في كل الأمور، رغم زواجهما وتأسيس كل منهم أسرة إلا أن التحدي بينهما لا يتوقف بطريقة كوميدية ساخرة من خلال لعبة تحدث مفارقات غريبة بينهما.

وخلال التصوير نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو تظهر من خلاله وهى تقدم مشاهد أكشن مرتدية ملابس شخصية Cat woman، وعلقت على الفيديو قائلة، «رانيا يوسف Catwoman بدون دوبلير.. من كواليس مسلسل اللعبة 2.. ليفل الوحش قريبًا» مشيرة إلى تقديمها مشاهد أكشن للمرة الأولى بطريقة كوميدية دون الاستعانة بدوبلير خلال تصوير المشاهد المتعلقة بها».

وتستعد رانيا يوسف للمشاركة في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال ظهورها في أحداث مسلسل «عش الدبابير» بطولة النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، شريف دسوقي، تأليف ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.