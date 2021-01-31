أحلام «تريند الخليج» بألبوم «فدوة عيونك» قبل ساعات من طرحه

تصدر اسم الفنانة الإماراتية أحلام، وألبومها الغنائي الجديد «فدوة عيونك»، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات قليلة من طرحه عبر المنصات الإلكترونية للفنانة ولشركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.

«فدوة عيونك» أولى الألبومات الغنائية للفنانة أحلام بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 5 سنوات.

أحلام تريند في السعودية والإمارات بسبب «فدوة عيونك»

اسم الألبوم الجديد، جاء ضمن الأسماء الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات العالمي تويتر في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قبل 24 ساعة من طرحه.

ويعد ألبوم «فدوة عيونك» أكبر ألبوماتها الغنائية من حيث عدد الأغاني، حيث يشهد العمل 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

أحلام تطرح 24 أغنية عبر منصاتها الإلكترونية صباح الاثنين

وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.

أما بالنسبة للملحنين، فتتعاون أحلام هذه المرة مع الملحن الموسيقار الدكتور طلال، وسهم وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود، ومحمود خيامي، وعزوف، وأحمد الهرمي، وعبد الرحمن العثمان.

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي، فتتعاون الفنانة الكويتية مع نخبة من الموزعين، يتقدمهم وليد فايد، ومدحت خميس، وسيروس، وخالد عز، وبشار سلطان، ورأفت، وهشام السكران، وروكيت، ومشاري اليتيم، وأسامة الهندي.

5 فنانين مصريين في الألبوم الجديد

ويعد الملحن محمود الخيامي والموزعين وليد فايد وخالد عز ومدحت خميس وأسامة الهندي، هم المصريون الوحيدون المشاركون في الألبوم، حيث إنها لم تتعامل مع شعراء مصريين في العمل الجديد، واكتفت بالمصريين على صعيد التلحين والتوزيع، ومن بينهم اثنين يعيشان في الخليج وهما وليد فايد ومدحت خميس.

أحلام ظهرت في لوك بوستر الألبوم الجديد بشكل مغاير تماما عن ما تظهر به دوما حيث أنها اقتربت من لوك الفنانة الراحلة الأمريكية مارلين مانرو في استايل الملابس ولوك الشعر.