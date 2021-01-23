أستاذ اقتصاد: الدولة تحقق أحلام المصريين

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية والقانون التجاري، إن افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي يعبر عن حالة العمل والكفاح المستمر في مصر منذ أكثر من 6 سنوات، والرئيس السيسي عندما تولى كان لديه خطة قومية واضحة للدولة، وكيفية تغيير حال المواطنين وتحسين معيشتهم، وتعمير الصحراء وإنشاء مدن جديدة وتعمير سيناء.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن الدولة أنجزت خلال الست سنوات الماضية جزءً كبيرا من أحلام المصريين ومستمرة في تحقيق هذه الأحلام، لافتا إلى أن المشروعات القومية تحقق هدفين بشكل مباشر، وهما تحسين مستوى الخدمات التي يتلاقاها المواطن بشكل مباشر من صحة وتعليم وسكن كريم وانخفاض في السلع الأساسية، والهدف الثاني تشغيل المصريين.

وأشار أستاذ التشريعات الاقتصادية والقانون التجاري إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا تقوم بواسطة عمال مصريين، ما أدى لإحداث حركة في قطاع الإنشاءات والمقاولات المصرية، ومنحهم خبرة كبيرة تؤهلهم في المستقبل للعمل في أفريقيا.

وأوضح أن مصر كانت في العقود الماضية في غيبة من الزمن والعمل، ولم يوجد التطوير بالشكل المطلوب في مصر، ولم يحدث تطوير في البنية التحتية الموجودة في الدولة أو المرافق العامة، وحتى تحل الدولة هذه المشكلة تجد أنه لا يوجد أراضي فضاء في بعض المناطق لحل مشكلة مثل زيادة أعداد الطلاب، نتيجة للبناء العشوائي، ما جعل الدولة تتجه لبناء مدن سكنية جديدة، وصل عددها لـ 30 مدينة لنقل 30 مليون مواطن خلال الـ4 سنوات.

ولفت إلى أن الدولة تسير في خطين متوازيين، وهما إصلاح المدن القديمة، ومحاولة تخفيف الكثافة السكانية بها، وأيضا بناء مجتمع عمراني جديد، بهدف مكافحة الهجرة الداخلية من الريف للقاهرة والمحافظات المحيطة بها.