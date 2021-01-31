عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «إشادات دولية.. مصر تحصل على العلامة الكاملة في تنظيم مونديال اليد».

الدولة المصرية أصرت على عدم تأجيل هذا الحدث العالمي

وجاء في التقرير، أنه لا حديث للعالم في مجال الرياضة سوى بنجاح مصر في التنظيم المبهر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث أصرت الدولة المصرية على عدم تأجيل هذا الحدث الدولي لتقول للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان، بلد التاريخ والحاضر والمستقبل.

وأضاف التقرير، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد نشر عبر موقعه الإلكتروني تقريرا عن النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وقال فيها إن المستوى في هذه النسخة من بين أعلى المستويات في تاريخ البطولة على الرغم من أنها أول بطولة عالمية على الإطلاق تستضيف 32 فريقا.

إشادة شبكة BBC بتنظيم مصر لبطولة مونديال اليد

وأشادت شبكة BBC بتنظيم مصر لبطولة مونديال اليد 2021 في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، كما اهتم موقع «فوكس سبورت» بالحدث العالمي الذي ظهر بشكل مبهر رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة العالم في كرة اليد

وتابع التقرير بأن السفير الفرنسي ستيفان روماتيه قال إن التنظيم الرائع جاء نتيجة عمل طويل وجهود حثيثة من وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي والاتحاديين المصري والدولي للعبة، واتفق عدد من كبار المسؤولين عن كرة اليد بأن مصر نجحت بامتياز في تنظيم بطولة العالم في كرة اليد بشكل استثنائي.

فيما أشار مستشار رئيس وزراء اليابان إلى أن ما تحقق من نجاح في مصر أثناء كأس العالم لكرة اليد 2021 يعد نموذجا، يحتذى به في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، خلال الصيف المقبل.