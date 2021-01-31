الصحة لـ«المواطنين»: كورونا لم يتحور بمصر.. وتحوره لن يؤثر على أي لقاح

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، أنّ فيروس كورونا لم يشهد أي تحور في مصر، ولم تظهر سلالات جديدة للفيروس بحسب آخر أبحاث أجرتها لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالوزارة على مصابي الفيروس بمستشفيات العزل والحميات والصدر، لافتا الى أنّ تحورات الفيروس واردة وقد تحدث على مستوى العالم، كما أنّ تحور الفيروس لا يؤثر على سرعة انتشار الفيروس أو حدته على المصابين.

التغيرات صفة طبيعية في الفيروسات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ التغيرات صفة طبيعية في الفيروسات كتلك التي تحدث في الإنفلونزا الموسمية على سبيل المثال، موضحا أنّ التغيرات لا تؤثر على فعالية اللقاحات التي انتهت مرحلة التجارب السريرية لها، وجرى اعتمادها للوقاية من الفيروس.

وأكد المصدر أنّ تحور الفيروس لا يتطلب تغيرا في البروتوكول العلاجي المخصص لمصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ النسخة الرابعة للبروتوكول العلاجي لكورونا، تتضمن أمور كثيرة نابعة من خبرة الأطباء في التعامل مع الفيروس.

التطعيم بلقاح كورونا آمن وغير إلزامي

وتابع المصدر، أنّ الأطقم الطبية بدأت عملية التطعيمات الخاصة بها، ولا يوجد فرد منهم يعاني من أعراض جانبية، مشددا على أنّ اللقاح آمن، وثبتت فعاليته في العديد من الدول، ولا يوجد ما يحتاج إلى إثارة البلبة والجدل بشأن لقاحات كورونا: «لا نملك رفاهية الاختيار، التطعيم ليس إلزاميا، لكنه أخلاقي لا بد منه، فكلما زاد معدل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، انخفضت معدلات الإصابة والعدوى».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 493 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع مستشفياتها على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.