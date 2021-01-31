الصحة: نسبة فاعلية لقاح «إسترازينيكا» عند أخذ الجرعتين 90%

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا هو اتباع الإجراءات الاحترازية، سواء بارتداء الكمامات أو استخدام المطهرات أو التباعد الاجتماعي، ومع ظهور اللقاحات بمختلف أنواعها، التي تعطي الكثير من الفاعلية والمأمونية.

الدولة وفرت اللقاحات من أكثر من مصدر

وأضاف «أمين»، خلال لقاء عبر «ZOOM» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، أن الدولة سعت لتوفير اللقاحات من أكثر من مصدر، وبالفعل بدأ تطعيم الأطقم الطبية باللقاحات التي ثبتت مأمونيتها وفاعليتها في التجارب الإكلينيكية، وسيتم الحصول عليها طبقا للأولويات التي وضعتها الدولة، حتى يتم التخلص من الفيروس.

انخفاض أو ارتفاع أعداد المصابين يعتمد على التزام المواطنين

وأشار إلى أن انحسار أعداد المصابين أو زيادتها يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ومن الجيد انخفاض الأعداد، بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن العدوى تنتقل من شخص لآخر، لافتا إلى أنه يتم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالفيروس ومنها تكوين الأجسام المضادة وإلى أي مدى مكوث هذه الأجسام في الجسم، موضحا أن تكوين الأجسام المضادة يختلف من شخص لآخر بعد إصابته بكورونا.

نسبة فاعلية لقاح إسترازينيكا 90%

وأكد أن الشخص المتعافى من كورونا ليس بعيدا عن العدوى مرة أخرى، طالما أن هناك أشخاص هم مصدر للعدوى، لذا يجب الالتزام بالإجراءات الصحية، لافتا إلى أن نسبة فاعلية لقح استرازينيكا عند أخذ الجرعتين تصل لـ90%، وتختلف النسب مع كل لقاح.

لابد من اللجوء للطبيب حال ظهور أعراض

ولفت إلى أن شخص يكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو للعدوى وتظهر عليه أعراض من الأفضل اللجوء إلى المكان الطبي المتخصص عن طريق الفحوصات ودراسة الحالة بشكل جيد.