تحرير 360 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تحت إشراف اللواء وليد البيلي، رئيس المدينة، اليوم، تحرير 360 محضرًا ضد مواطنين، لعدم ارتدائهم الكمامات، في الأماكن العامة والمحلات والكافيهات، في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء السبت، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات ومنع التجمعات، قادها نادي مرداش، وعيد زكي ومحمد رياض نواب رئيس المدينة .

وأسفرت الحملة عن غلق 33 محلًا تجاريًا، والتحفظ على عدد من «الشيش»، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الاجراءات القانونية، كما أسفرت الحملة عن تحرير 360 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية والكافيهات.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ بني سويف بإتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الإحتفالات بإنواعها وبخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات واتخاذ جميع الإجراءات ضدهم.