تسمم سيدتين ورضيع إثر تناولهم أقراصا طبية بالخطأ في سوهاج

أصيبت ربة منزل بدائرة مركز طما بسوهاج، بتسمم إثر تناولها جرعة زائدة من أقراص طبية، كما أصيبت سيدة أخرى تقيم بذات الناحية بتسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال بالخطأ، فيما أصيب رضيع بتسمم عقب تناوله أقراصًا طبية خاصة بوالدته بدائرة مركز طهطا.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول «دعاء. ر. م»، 22 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، تعاني من حالة إعياء واضطراب بالوعي، إثر تناول أقراص مجهولة وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقها «محمد.ر.م»، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر إصابة شقيقته عقب تناولها جرعة زائدة من أقراص طبية «بنادول» بالمنزل عن طريق الخطأ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

كما أُبلغ مركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول «صالح. ف. م»، عامين، ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة المركز، ويعاني من حالة إعياء واضطراب بسيط بالوعي إثر تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال خاله «خلف. ح. ا»، 44 سنة، موظف ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو نجل شقيقته بالمنزل تناول بعض الأقراص الطبية الخاصة بوالدته عن طريق الخطأ ما أدي لإصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأُبلغ مركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول «إحسان. ا. س» 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية المواطين دائرة المركز، وتعاني من حالة إعياء وقيئ إثر تناول أقراص مجهولة وتم تحويلها لمستشفي أسيوط الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من زوجها «وجيه. ج. ع»، 62 سنة، بالمعاش، و«السنوسي. س. ح»، 65 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية قررا إصابة المذكورة عقب تناولها قرص حفظ غلال بالمنزل بطريق الخطأ، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق.