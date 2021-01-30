«القوى العاملة» تعلن بعد قليل تفاصيل تعيين 851 خريجا بالقطاع الخاص

تعلن وزارة القوى العاملة، بعد قليل، عن تفاصيل تعيين نحو 851 شابا وخريجا من كل المؤهلات الدراسية، بجهات ومنشآت القطاع الخاص، بمحافظة الإسماعيلية، فضلا عن استخراج 535 شهادة قياس مستوى المهارة بالمحافظة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي، لوزارة القوى العاملة، إن نمر ضامن وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية الوزارة، أفاد بتقرير أرسله لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بأن المحافظة نسقت وتعاونت من جانب القطاع الخاص، بتعيين 851 شابا وخريجا من الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية، في كل التخصصات، منهم 11 شابا من ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.

القوى العاملة: استخراج 535 شهادة قياس مستوى المهارة

وأشار إلى أن تقرير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أفاد أيضا، بموافقتها على استخراج 535 شهادة قياس مستوى المهارة، للراغبين في ذلك من أبناء محافظة الإسماعيلية الراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وفي سياق آخر أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد سعفان، تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالإمارات، يفيد بالخطوات التي حددتها وزارة العمل الإماراتية، لتجديد تصريح الإقامة في كل إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق مختلف أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لياسر سعيد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بضرورة التجهيز والاستعداد لاستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية، وضعت خطة جادة لدمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل المحلي، لافتا إلى أنه وجه بعمل استبيان للمجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقل أو ميكروباص أو ملاكي.