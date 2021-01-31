جاكوار: 150 نسخة فقط من F-TYPE Reims في المملكة المتحدة

أعلنت جاكوار الانتهاء من إصدار F-TYPE Reims باللون الأزرق الفرنسي، مؤكدة أنه متاح فقط لعملاء المملكة المتحدة وتم إنتاج 150 وحدة في تكوينات Coupé.

وأكدت الشركة أن الإصدار الجديد يشمل التحسينات الخارجية الأخرى التركيب القياسي للحزمة الخارجية السوداء، مع الجانب الأسود اللامع في فتحات التهوية، مع مجموعة من العجلات المعدنية السوداء اللامعة مقاس 20 بوصة بخمسة أضلاع، وفي الداخل، يتم التعامل مع عملاء Reims Edition بتركيبة داخلية من خشب الأبنوس تشطيب بالحزمة الداخلية باللون الأسود، مفاتيح الأبواب باللون الأسود اللامع، ومقابض الأبواب، وتشطيب مجموعة العدادات.

وتابعت الشركة أن الإصدار يتميز السقف البانورامي الثابت، والمقاعد المدفأة، وحزمة وتشمل التحكم في المناخ في منطقتين، وعجلة القيادة الساخنة والزجاج الأمامي المدفأ

وقالت إن لقب Reims Edition مستوحى من تراث جاكوار الرياضي، وتحديداً طراز D-type الأول في سباق 12 Hours of Reims في عام 1954 والذي يمثل بداية حقبة ذهبية في تاريخ منافسات جاكوار، واستمر في التأثير على جميع سيارات جاكوار الرياضية المستقبلية، من النوع E إلى F-TYPE.

وتحتفل E-type هذا العام بالذكرى الستين لتأسيسها، ويحتفل بها هذا العام من قبل F-TYPE أخرى خاصة جدًا من إنتاج فريق Jaguar للمركبات الخاصة.

وانتهت F-TYPE من الإصدار المحدود من Heritage 60 Edition بلون Sherwood Green، ويأتي مع تفاصيل مستوحاة من الستينيات، وتصميم داخلي مفصل وشارة تذكارية تتناسب مع ذكرى الماس الشهيرة من نوع E، وسيتم توفير إصدار Reims للطلب من الآن، مع تسليم أول شحنات للعملاء في مارس القادم.

وتعتبر جاكوار علامة تجارية تابعة لجاغوار لاند روفر وهي شركة بريطانية لصنع السيارات يقع مركزها الرئيسي في ويتلي، كوفنتري، إنجلترا، وتعود ملكيتها إلى تاتا موتورز الهندية منذ العام 2008.