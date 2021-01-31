إعادة ضخ المياه لأحياء العريش بعد توقف يومين لإصلاح الخطوط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، عن إصلاح خط المياه الرئيس المغذي لمدينة العريش، بعد تعرضه للكسر في منطقة الميدان غرب مدينة العريش.

وقال المهندس ياسر العماري، رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي، إن فريق المعاونة والصيانة والإصلاح، انتهى من إصلاح جميع الوصلات والخطوط وتمت بالفعل عملية الضخ على خزان العريش الرئيسي.

وأضاف العماري، أن عملية الضخ توقفت للإصلاح ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على عملية الضخ للاحياء بمدينة العريش، وذلك بسبب نقل بعض الأحياء على الخطوط الجديدة التي قامت بعملها الشركة مسبقا وجاري عملية توزيعها على المناطق.

بدوره، أكد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، على الانتهاء من أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى مدينة العريش بقطر 1000 مم، في منطقة الميدان غرب مدينة العريش، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى في إتجاه مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

أضاف بده، أنه تم معاودة ضخ المياه القادمة من صحارة القنطرة شرق إلى مدينة العريش ومنه الى رافع مياه التلول، حيث سيتم استكمال برامج ضخ المياه اليومية في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، وفقًا للجداول المحددة.

وكانت مياه الشرب قد انقطعت عن مدينة العريش، قبل يومين، بعد كسر الخط الرئيسي المغذي للمحافظة في منطقة الميدان، حيث قامت الشركة باصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لمنازل المواطنين بحسب الجدول الخاص بالأحياء.