17 شرطا لدخول كنائس الإسكندرية بعد إعادة فتحها غدا

تستقبل كنائس الإسكندرية، صباح غد الأحد، المصلين في أول قداس إلهي يشهد حضور الشعب القبطي، بعد غلق دام لأكثر من شهر، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي صاحبه تعليمات مشددة وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الحضور.

ويرصد «الوطن» 17 شرطا يجب إدراكها من قبل المصلين للسير على تعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك وفقا للتعليمات التي أصدرتها عدة كنائس ضمن قطاع المنتزه، الذي يشرف عليه الأنبا بافلي، أسقف شباب الإسكندرية وقطاع المنتزه.

17 شرطا لحضور القداسات

1- على كل من يعاني من أحد هذه الأعراض ولو بصورة بسيطة، أن يمتنع عن الحضور و يبقى في المنزل حرصا على سلامته وسلامة إخوته في الكنيسة، وتتمثل هذه الأعراض في: «ارتفاع ولو طفيف في درجة الحرارة، كحة، ضيق تنفس، إسهال، قيء وترجيع، فقدان حاستي الشم والتذوق، فقدان الشهيه، تكسير في الجسم، ضعف عام التهاب في الحلق والزور، مخالط لحالة مصابة بهذه الأعراض.

2- شرط دخولك الكنيسة أن تكون مرتديا كمامة تغطي الأنف والفم، ولن يُسمح لأحد بالدخول بغير الكمامه حتى الأطفال ولا توجد أي استثناءات.

3- مواعيد القداسات بشكل يومي مرة واحدة، عدا يومي الأحد والجمعة يتم تخصيص قداسين.

4- على من يرغب في الحضور، عليه حجز قداس من خلال الاتصال بمكتب العضوية التابع لكنيسته.

5- عند حجزك تأكد من اليوم والساعة ورقمك في كشف الحجز.

6- يبدأ حجز القداسات من اليوم.

7- الحضور بأسبقية الحجز حتى اكتمال العدد المسموح به، ولا توجد أي استثناءات، وضرورة عدم توقع أي استثناءات في الحجز ورفع الحرج عن الآباء في هذا الأمر.

8- إعادة الحجز بعد مرور أسبوعين حتى تتاح الفرصة لجميع الشعب.

9- على الشمامسة أيضا الحجز بنفس الطريقة.

10- من يتأخر عن موعد القداس أو يتخلف يجب عليه حجز موعد آخر.

11- ممنوع تقبيل أيادي الكهنة وممنوع تقبيل الأيقونات ورفات القديسين.

12- عند المصافحة والتقبيل المعتاد، الاكتفاء بالإنحاء دون ملامسة الأيادي.

13- أماكن الجلوس بواسطة خدام الكنيسة، مع ضرورة الالتزام بالعلامات المحددة للجلوس.

14- على كل فرد إحضار أدواته الشخصية «إيشارب، لفافة، زجاجة مياه».

15- أثناء التناول، التحرك بالترتيب مع حفظ مسافة متر ونصف مع الآخر.

16- التناول خارج الخوارس، وعند التناول ستقوم بخلع الكمامة وتصرف المناولة بالمياه الموجودة معك ثم ترتدي الكمامه فورا.

17- بعد التناول تنصرف بسلام دون انتظار أحد وممنوع التجمع في الكنيسة أو في الفناء أو على الأبواب أو في الشارع الخارجي.