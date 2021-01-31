«الداخلية» تستخرج المستندات للمواطنين بالمجان بمناسبة عيد الشرطة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، استخراج المستندات الشرطية دون رسوم من إدارات المرور، إدارات قطاع الأحوال المدنية، أقسام إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين، وعبّروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وهنأوا رجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة.