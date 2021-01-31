«إيسترن كومباني»: المصريون دخنوا 17.5 مليار سيجارة في 90 يوما

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن ارتفاع إيرادتها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020-2021 بنحو 6% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي السابق 2019-2020.

وقالت إيسترن كومباني، في بيان للبورصة، إن إيرادات الشركة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020 بلغت 4.2 مليارات جنيه على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية لتسجل نحو 3.3 مليارات جنيه بزيادة بنسبة 10% نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية يمقدار 1.385 مليار سيجارة مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2019-2020.

وأكدت الشركة، أنها سجلت مبيعات قياسية خلال 3 أشهر في الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2020 بلغت 17.459 مليار سيجارة مقارنة بنحو 16.074 مليار سيجارة في نفس الفترة من عام 2019.

وأرجعت الشركة الزيادة إلى الزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة للعلامات التجارية الرئيسية بالشركة اعتبارا من الأول من ديسمبر الماضي، إلى جانب تحسن مزيج المبيعات من حيث كميات أعلي في أحجام مبيعات السجائر المحلي بمعدل 44%على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب في الربع الثاني بنسبة 14.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مع هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 38% كما سجلت زيادة بمقدار 15% على أساس ربع سنوي على مستوى الستة أشهر السابقة على تسجيل إيرادات تشغيل بمقدار 3 مليارات جنيه بزيادة 12% عن فترة المقارنة.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة حصيلة من الضرائب على التبغ والدخان والسجائر خلال العام المالي الحالي 2020-2021 تقترب من الـ75 مليارجنيه بزيادة تقترب من الـ10 مليارات مقارنة بالعام المالي الماضي 2019-2020.