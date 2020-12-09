ارباح "الشرقية للدخان" تتخطى المليار جنيه في 3 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعادت معدلات إنتاج شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) من السجائر ومنتجات الدخان، إلى طبيعتها من حيث الإنتاج والمبيعات لما قبل ظهور جائحة كورونا، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

وقالت الشركة، إن أحجام الإنتاج والمبيعات في شهر نوفمبر الماضي، بلغت مستويات قياسية وعالية، حيث تجاوزت حاجز الـ6 مليارات سيجارة، وهو ما لم تحققه الشركة من قبل في شهر واحد، مشيرةً إلى تلك النتائج جاءت بعد تحقيق معدلات عالية في النصف الأول المنتهي في 30/09/2020، من حيث تحقيق ارتفاع في الإيرادات بمقدار 6.5%.

وأوضحت أنها باعت نحو 16.3 مليار سيجارة في السوق المحلية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أنها سجلت زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة، عن الربع الأول من العام السابق، لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.

وأوضحت الشركة أن نمو إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ جاء على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية إلى نحو 3.240 مليار جنيه، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت نموًا في الإيرادات بسبب زيادة المبيعات المحلية في سعر المصنع، والزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من 25 قرشًا إلى 10 قروش لبعض العلامات التجارية اعتبارًا من أول أغسطس 2019، جنبًا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات توقف إنتاج منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش المنخفض في مصنع الإسكندرية، واستبدلت بهامش كليوباترا كوين الأعلى.