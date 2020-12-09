الشرقية للدخان: المصريون دخنوا 6 مليارات سيجارة في نوفمبر

عادت معدلات إنتاج شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) من السجائر ومنتجات الدخان، إلى طبيعتها من حيث الإنتاج والمبيعات لما قبل ظهور جائحة كورونا، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

وقالت الشركة، إن أحجام الإنتاج والمبيعات في شهر نوفمبر الماضي بلغت مستويات قياسية وعالية، حيث تجاوزت حاجز 6 مليارات سيجارة، وهو ما لم تحققه الشركة من قبل في شهر واحد، مشيرةً إلى تلك النتائج جاءت بعد تحقيق معدلات عالية في النصف الأول المنتهي في 30/09/2020، من حيث تحقيق ارتفاع في الإيرادات بمقدار 6.5%.

وأوضحت إنها باعت نحو 16.3 مليار سيجارة في السوق المحلي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان سابق، أنها سجلت زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 413.8 مليون سيجارة، عن الربع الأول من العام السابق، لتصل إلى نحو 16.258 مليار سيجارة بزيادة 2.6%.

وارتفع صافي ربح الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق؛ ليصل إلى 1.163 مليار جنيه، مقابل نحو 1.059 مليار جنيه.

وبحسب البيان، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020، إلى نحو 3.954 مليار جنيه، مقابل نحو 3.715 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 6.5%.

وأوضحت الشركة أن نمو إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري؛ جاء على خلفية تحسن مبيعات السجائر المحلية إلى نحو 3.240 مليار جنيه، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت نموًا في الإيرادات بسبب زيادة المبيعات المحلية في سعر المصنع، والزيادات غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجار التجزئة من 25 قرشًا إلى 10 قروش لبعض العلامات التجارية اعتبارًا من أول أغسطس 2019، جنبًا إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات توقف إنتاج منتجات كليوباترا كينج ذات الهامش المنخفض في مصنع الإسكندرية، واستبدلت بهامش كليوباترا كوين الأعلى.

كما باعت الشركة كميات أعلى من السيجار المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020، ما يدعم نمو المبيعات، وفقًا للبيان.