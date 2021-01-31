وزير النقل بالنواب: نتبنى خطة متكاملة لربط المناطق الحضارية بالإنتاجية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنّ التطور الذي شهده قطاع الطرق والكباري، انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، في الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزا لتصل للمركز 28 في 2019، مقارنة بالمركز 45 في 2018، والمركز 75 في 2017، والمركز 107 في 2016، والمركز 110 في 2015، والمركز 118 في 2014، وذلك وفقا لتقارير التنافسية العالمية.

وأضاف الوزير، خلال إلقائه بيان وزارة النقل عن إنجازاتها وجهودها خلال العامين الماضيين، ضمن خطة «مصر تنطلق 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنّ وزارته تتبنى خطة متكاملة لتحقيق التنمية في القطاعات كافة، وإنشاء محاور على نهر النيل، من خلال منظور تنموي متكامل، وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.

وأوضح وزير النقل، أنّ خطة الوزارة تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل، واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.

وتأتي جلسة اليوم استكمال للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، بعد ما تبيّن للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.